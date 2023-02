Turista francês é encontrado morto em Porto Seguro

Laudos do Instituto Médico Legal (IML) podem ajudar a Delegacia do Turista de Porto Seguro (Deltur), na elucidação da causa da morte do turista francês Schwartzmann Mathieu Serge, de 43 anos. Ele foi encontrado sem vida em sua residência no município, localizado no extremo sul da Bahia.

De acordo com o site Radar News, Mathieu foi encontrado sem roupas e com vários hematomas. Sangue e fezes estavam espalhadas pelo imóvel alugado na Rua do Mangue, no centro de Porto Seguro, na tarde desta quinta-feira, 23. A residência não tinha sinais de arrombamento.

De acordo do moradores da localidade, o francês fazia uso de álcool e drogas. No local, foi encontrando substância semelhante à cocaína

A Deltur aguarda a conclusão do laudo necroscópico e dos exames toxicológicos e não descarta a possibilidade de acidente provocado em razão do consumo de drogas e álcool.