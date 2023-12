Unidade de Saúde de Ilhéus é denunciada por funcionar só em meio turno | A TARDE

Aspecto de abandono, infraestrutura precária e falta de higiene. Esta é a situação da unidade de Saúde do distrito de Santo Antônio, localizado, no km 8 da rodovia Pontal-Buerarema, em Ilhéus, sul da Bahia. A denúncia é de moradores locais.

De acordo com pacientes que necessitam de atendimento, o equipamento passa por situação precária, sendo que até o setor de marcação de exames, que abrange toda a região, está com as portas fechadas.

"O PSF só funciona até meio dia durante a semana. As sextas-feiras o local fecha as portas para qualquer tipo de atendimento", disse Jorge Anunciação, morador da região.

Existem pelo menos 15 localidades, nas quais famílias estão prejudicadas com a situação. São elas: Santo Antonio, Santa Maria, Cururutinga, Tranquilidade, Rio de Engenho, Repartimento, Cascalheira, Assentamento Fábio Henrique, Assentamento Cosme Muniz, Assentamento Dois irmãos, Rompedeira, Cardoso, Areia Branca, Barro Branco, Giboinha, entre outras.

"Todas essas comunidades dependem do PSF do distrito Santo Antônio. São muitas famílias sem assistência devida que o prefeito Mário Alexandre (PSD) deveria dar", disse outro morador que não quis se identificar.

As famílias que buscam atendimento precisam ir para outra cidade, na tentativa de uma vaga para marcar algum exame.

"Enquanto o sistema da referida comunidade e região está fechado por falta de funcionários, o povo é punido", disse o morador.

A reportagem procurou a Prefeitura de Ilhéus, e ainda não respondeu às solicitações.