Vídeo: cadela da Polícia Militar volta a localizar drogas escondidas

Em 24h, a cadela K9 Kira do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi responsável por dois flagrantes de drogas escondidas em Porto Seguro e Trancoso.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), na sexta-feira, 3, a ocorrência começou na localidade da Baixada, em Trancoso, durante patrulhamento preventivo. Um usuário de drogas foi flagrado consumindo entorpecente e indicou onde comprou.

No ponto informado, um traficante foi localizado, com droga escondida no sapato. Sabendo da possibilidade de encontrar mais entorpecentes, a K9 Kira foi acionada.

Em uma área de mata, próxima do flagrante do traficante, K9 Kira iniciou o seu processo de "escaneamento". Depois de alguns minutos, a cadela apontou três áreas suspeitas.

Em uma vasilha, colocada por baixo de entulhos e em um encanamento, K9 Kira encontrou 26 trouxas de maconha, seis pinos de cocaína e diversas pedras de crack em sacos plásticos.

Os entorpecentes foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro e a K9 Kira ganhou o seu brinquedo como recompensa pelo serviço.

Na quinta, 2, o animal já havia descoberto um carrinho supostamente usado para comercializar bebidas, que servia como esconderijo de drogas. O flagrante ocorreu na cidade de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.

Vídeo





null SSP