Base Florestal é ativada em Juazeiro após 27 incêndios florestais

Uma Base Florestal foi ativada para fortalecer o combate, monitoramento e prevenção de queimadas, após o registro de 27 incêndios florestais nos municípios da região norte da Bahia. No último sábado, 29, o grupo atuou em um foco na localidade de Morrão, zona rural de Juazeiro.

A base foi criada no 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com doze especialistas direcionados para reforçar o efetivo lotado na região. O grupo ficará na unidade até o mês de agosto.

Trinta e sete cidades serão monitoradas, entre elas Juazeiro, Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Mirangaba, Senhor do Bonfim e Jacobina.

A ação integra o Programa Bahia Sem Fogo, lançado pelo Governo do Estado, e a Operação Florestal, que monitora as regiões da Chapada Diamantina, do Oeste e Sudoeste.