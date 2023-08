Dona de bar é morta a tiros durante o trabalho, em Juazeiro

A dona de um bar foi morta a tiros enquanto trabalhava na noite de sexta-feira, 4, na cidade de Juazeiro, região norte da Bahia. O crime aconteceu no momento em que ela atendia alguns clientes do estabelecimento, que fica na Rua das Flores, bairro Quidé.

De acordo com a Polícia Civil, três homens chegaram no bar a bordo de um carro. Em seguida, atiraram várias vezes contra Ariane Ferreira Oliveira Santos, de 27 anos, e fugiram do local. Testemunhas do crime acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém os socorristas encontraram a empreendedora sem vida.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC). Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e não há informações sobre o que teria motivado a execução da dona do bar.