Doze pessoas ficam feridas em acidente entre ônibus e caminhão na BA

Doze pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-407, trecho da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, na quarta-feira, 7. Os veículos ficaram destruídos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão teria batido de frente com o ônibus, após entrar na contramão. Seis vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Juazeiro.

Em nota, a empresa Juafra, responsável pelo ônibus, informou que o motorista do veículo foi levado para o Hospital de Petrolina, em Pernambuco, com uma fratura no braço.

Por causa do acidente, o tráfego na rodovia baiana ficou interditado durante horas e foi normalizado apenas no final da tarde.