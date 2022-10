Dupla é presa com mais de 3 kg de cocaína dentro de carro em Juazeiro

Dois homens foram presos, na terça-feira, 25, após serem flagrados com 3,1 kg de cocaína escondida embaixo do banco de passageiro do carro em que estavam, na BR-407, em Juazeiro, cidade na região do Vale do Rio São Francisco, na Bahia. A droga estava embalada em tabletes.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação ocorreu durante uma fiscalização em frente ao posto fiscal do município, quando abordaram o veículo com os homens. Aos policiais, o motorista disse que estava com a carteira de habilitação vencida e entrou em contradição sobre o motivo da viagem. Já o passageiro não portava documentos.

De acordo com a PRF, a equipe realizou buscas dentro do veículo e encontrou os tabletes de cocaína no veículo. O motorista confessou que havia sido contratado para transportar a cocaína de Cansanção até a cidade de Juazeiro. Ele iria receber uma ligação para saber qual seria o local de entrega da droga.

Já o passageiro disse que havia sido chamado para acompanhar o amigo e que era a primeira vez que transportava drogas.

Os homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro. Eles poderão responder por tráfico de drogas, com pena de cinco a 15 anos de prisão e multa, que não foi detalhada.