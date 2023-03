Mãe e filhos são mortos a tiros em Juazeiro

Uma mãe e dois filhos, identificados como Maria das Graças Carvalho Rodrigues, de 65 anos, Antônio Gerônimo Rodrigues da Silva, de 26, e Luiza Rodrigues da Silva, um ano mais nova, foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira, 10, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia.

De acordo com informações da Rede GN, o caso aconteceu no bairro Palmares. Antônio estava na frente de casa com familiares quando foi surpreendido por dois indivíduos armados, que chegaram atirando.

Na tentativa de fugir dos agressores, a vítima entrou na residência, que foi invadida pela dupla. A mãe, que estava sentada na sala, foi para cima dos autores na tentativa de proteger o filho, mas acabou sendo alvejada junto com ele. Ela chegou a ser socorrida para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Além de Antônio, que morreu na hora, e a mãe, outras três pessoas também foram atingidas pelos disparos, incluindo Luiza, que também morreu no local. Não há detalhes sobre o estado de saúde das outras duas vítimas.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil.