Suspeitos do tráfico são mortos em confronto com a polícia em Juazeiro

Quatro homens, suspeitos de tráfico de drogas e homicídios, foram mortos na tarde deste sábado, 27, em confronto com policiais militares na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. Com o quarteto, armas, drogas e outros materiais foram apreendidos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o material ilícito foi encontrado por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp Norte) durante um patrulhamento de rotina no bairro Antônio Guilhermino.

Na Rua 15, ao perceber a presença dos policiais, um grupo com cerca de dez homens armados fugiram atirando contra a corporação, que revidou.

"Cessada a troca de tiros, nós percebemos que quatro deles (um utilizando tornozeleira eletrônica) haviam sido feridos. Socorremos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas eles não resistiram", relatou o major Edmildo Moreno Sobral, comandante da unidade.

Com os criminosos, duas pistolas 380, um revólver calibre 38, uma pistola .40, 24 munições, 56 pinos de cocaína, 14 pedras de crack, um saco grande e outros seis pequenos de maconha, além de uma balança e sacolas para guardar o material entorpecente foram apreendidos.

Todo o material encontrado foi encaminhado para a sede da Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro, onde o caso foi registrado.