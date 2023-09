Turista do Piauí morre após se afogar no Rio São Francisco

Um homem de 28 anos, identificado como Jair da Silva Pais, morreu na quinta-feira, 17, após se afogar no rio São Francisco, em trecho que pertence à cidade de Casa Nova, na Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz é natural do Piauí e estava no local a passeio. Ele teria se afogado após salvar a namorada, que também estaria se afogando.

O caso aconteceu em região conhecida como "Dunas do Velho Chico". A namorada de Jair da Silva Pais foi resgatada, mas o turista perdeu as forças e se afogou.

Jair foi socorrido por moradores e levados para um hospital da região, mas não resistiu. Não há detalhes sobre o velório e sepultamento do turista.