VÍDEO: Filhote de cachorro é resgatado após cair em cisterna de 15 m

Um filhote de cachorro foi resgatado após cair em uma cisterna de 15 metros de profundidade, no final da noite da quinta-feira, 14, em Bom Jesus da Lapa, no norte da Bahia. O local estava desativado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada cerca de 18 km do centro da cidade, por volta das 21h30. Os militares precisaram utilizar equipamentos como um tripé, cordas e outros dispositivos apropriados para operações desse tipo, a fim de chegar ao fundo da cisterna onde estava o animal.

Após o resgate, a equipe avaliou o animal e constatou que ele não apresentava sinais de ferimentos. Com isso, o filhote ficou sob os cuidados do tutor, que foi orientado a isolar a cisterna para evitar novos incidentes do tipo.

Confira o vídeo:

Divulgação | Corpo de Bombeiros