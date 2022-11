PRF apreende mais de 8 mil produtos falsificados no interior da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 8 mil produtos falsificados e sem nota fiscal, na cidade de Seabra, na região da Chapada Diamantina, neste sábado, 12.

Segundo as informações da PRF, o material estava dentro de um ônibus e teria saído de São Paulo (SP) com destino a Irecê, no interior da Bahia.

Ainda conforme a corporação, a apreensão aconteceu durante uma fiscalização. Os agentes deram ordem de parada ao veículo e durante vistoria no compartimento de carga, encontraram diversas caixas com fardos de roupas, óculos, relógios, bolas de futebol, bolsas, mochilas, calçados, equipamentos eletrônicos, álbuns e figurinhas da Copa do Catar, brinquedos, celulares, cosméticos.

Além disso, uma quantidade de material utilizado na preparação de cigarro do tipo narguilé foi encontrada pelos PRFs.

Os polícias identificaram os responsáveis pelos produtos, que não revelaram como conseguiram a mercadoria. O material, ao menos 8.482 itens, foi levado para a delegacia de Seabra.