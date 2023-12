Progressistas anuncia apoio à pré-candidatura de Gustavo Carmo | A TARDE

O diretório do Progressistas, em Alagoinhas, anunciou, em reunião no Hotel Kasa Grande, na última quinta-feira, 7, apoio à pré-candidatura de Gustavo Carmo (PSD) à prefeitura em 2024.

Rivelino Carmo, atual presidente do Progressistas, ressaltou a importância da aliança, enfatizando que o discurso firme e inovador foi o fator decisivo para que o seu partido decidisse apoiar à pré-candidatura de Gustavo Carmo.

“A população de Alagoinhas anseia por grandes mudanças, principalmente no que tange à geração de empregos, mão de obra qualificada e qualidade de vida para os munícipes. Gustavo sai na frente com suas ideias inovadoras e traz consigo uma postura de líder, devido a sua sólida bagagem política. Todas essas características alinham-se com o que a cidade precisa”, disse.

Como parte do planejamento futuro, ficou decidido que a próxima reunião do diretório ocorrerá em janeiro, oportunidade em que serão delineados os próximos passos do partido para as eleições de 2024.