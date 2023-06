Santo Estevão recebe segunda etapa do Campaonato Baiano de Canoagem

Mais de 130 atletas, incluindo medalhistas de mundiais, campeões nacionais e estaduais, estiveram presentes em Santo Estevão, no domingo, 4, na segunda etapa do Campeonato Baiano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem.

O evento aconteceu na comunidade do Porto Castro Alves, às margens do Rio Paraguaçu onde está sendo construído o Complexo Turístico Balneário Porto Castro Alves. A realização foi da Federação Baiana de Canoagem (FEBAC) com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), através da Superintendência dos Desportos (SUDESB), e contou com a parceria da Prefeitura Municipal de Santo Estevão

Essa é a segunda vez que o Lago Pedra do Cavalo em Santo Estêvão-BA, recebe uma das etapas do Campeonato Baiano de Canoagem. Localizado às margens da BR-116 Sul, no Território Portal do Sertão, a 156 km de Salvador e a 40 km de Feira de Santana, Santo Estevão faz parte da Zona Turística Caminhos do Sertão e integra o Mapa do Turismo Brasileiro.

Com nomes de destaque na canoagem brasileira, a exemplo dos medalhistas olímpicos Isaquias Queiroz, Erlon de Souza e também a atleta baiana Lorrane Souza, de apenas 13 anos, a Bahia tem se consolidado como centro de formação da canoagem brasileira.

E Santo Estêvão vai abrigar o mais novo Núcleo de Canoagem do estado. O município celebrou convênio com o Governo do Estado para construção das instalações que irão contribuir para o fomento da economia local, elevando o fluxo turístico e ampliando as possibilidades de descoberta de novos talentos da canoagem local.