'Economia do Mar' será tema de meeting na Sala A TARDE | A TARDE

A Bahia é o estado brasileiro que conta com a maior quantidade de municípios defrontantes ao mar e contempla a maior área costeira da Amazônia Azul, com 1.100 km e 36 municípios, além da Baía de Todos-os-Santos, que é a segunda maior baía do mundo e a maior do Brasil. Tendo esses dados como mote, a Sala A TARDE, grande novidade do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, sediará o Meeting Economia do Mar, no dia 17 de maio (sexta-feira), no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

O encontro reunirá dezenas de convidados, entre CEOs, gestores públicos, autoridades e empresários, que terão a oportunidade de assistir a grandes e atuais discussões que envolvem os setores econômicos de peso ligados à Economia do Mar. A abertura do evento, às 14h, será realizada por Mila Paes, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Salvador. Após sua fala, o espaço receberá 04 painéis, durante toda a tarde.

O primeiro painel vai descortinar o tema “Estrutura Náutica” e contará com as participações do gestor de marinas Marco Antonio Costa, de Leandro “Mané” Ferrari, criador do projeto “Marina Legal” e do ex-presidente do IBAMA, Eduardo Bim. Em seguida, o painel “Gestão Costeira” será composto por nomes como: Major Érica Patrícia, da Polícia de Proteção Ambiental, Otávio Freire, diretor da SPU na Bahia, do professor José Rodrigues e de Pedro Bettencourt, especialista em gestão e requalificação ambiental.

No terceiro painel, sobre “Amazônia Azul”, participam: o deputado estadual Eduardo Salles, o diretor do WWI-Worldwatch Institute no Brasil, Eduardo Athayde, a professora da FGV, Hadassah Santana, e o Vice-Almirante da Marinha, Antônio Carlos Cambra. O último painel terá como tema “Portos” e contará com a participação de Patrícia Iglesias, executiva da área de portos, Mario Povia, diretor-presidente do IBI, Felipe Gurgel, especialista em logística intermodal e Demir Lourenço, especialista em logística portuária.