Especialista defende uso de gás como vetor para transição energética | A TARDE

Último painel da Sala A TARDE, desta quinta-feira, 16, especialistas defenderam o uso do gás natural como ponte para a transição energética justa e segura. O tema faz parte da programação do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. Magno Bernardo, assessor da Tecnologia de Inovação da Bahiagás, falou sobre os impactos da temática.

“Gosto de abordar o problema raiz na perspectiva de redução e limitação da evolução do clima, do aquecimento global. Se fugirmos um pouco da rota do meio, que são as ODS, continuar na pobreza, na injustiça social, na redução de tecnologia e inovação, a gente acaba indo para um caminho de elevação do aquecimento global”, disse ele.

Além disso, Bernardo abordou sobre a migração de combustíveis fósseis como energias renováveis, como um "trilema energético", e os grandes impactos climáticos mediante às práticas não sustentáveis.

“48% dos gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil está no uso da terra, seja em queimadas, em processo de transformações da floresta. Se a gente for somar com os indicadores da agropecuária, dá 75%. a quantidade de gases de efeito estufa do Brasil não é da indústria. Obvio que regionalmente falando a gente esta onde tem mais terra. Descobrimos que Para e Mato Grosso é onde tem maiores emissões, que é onde tem mais terra e floresta”, continuou ele.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Publicações relacionadas