"Falar sobre carbono é falar sobre mudanças climáticas", diz advogada | A TARDE

O II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade trouxe nesta quinta-feira, 16, o tema “Sustentabilidade: Temas controversos” para o painel 4 da Sala A TARDE, no primeiro dia do evento, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador. No último painel, Rita Franco, advogada e professora de Direito Ambiental, falou sobre o impacto da redução do carbono para minimizar as mudanças climáticas.

“Essas discussões de baixo carbono envolve as mudanças climáticas. A perspectiva de carbonização é que a gente busque limitar o aumento médio da temperatura superficial global ate 1,5C em 2100, considerando os níveis pré-industriais”, iniciou a especialista.

Segundo ela, o Brasil precisa continuar investindo em energias renováveis principalmente as indústrias econômicas, e abordou sobre os desafios para a redução das emissões. “Em termos de investimento em fontes de energia, nos últimos anos, concentramos maior volume em energia eólica, a biomassa, o gás natural. No Brasil, a ideia é que a gente faça um investimento de 200 bilhões de reais até 2028 em fontes renováveis de energia. O Plano Decenal de Energia aponta predominância de fontes renováveis, como Pequenas Centrais Hidrelétricas”, continua ela.

“Temos desafios como neutralidade liquida de emissões até 2025, eficiência energética, reaproveitamento de resíduos e rejeitos, regulatório, inclusão, interligação ao sistema, tecnologia e inovação (P&D), aumento da demanda de energia (segurança energética) e custo da energia para o consumidor final”

SALA A TARDE

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para temas relacionados ao crescimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação do meio ambiente na realidade brasileira.

