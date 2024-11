6ª Corrida Colorida do Martagão busca apoio para o atendimentos

- Foto: Divugação

No próximo 24 de novembro será realizada a 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, tradicional evento do calendário esportivo soteropolitano. Toda a renda obtida com as inscrições será revertida para as atividades de assistência do Hospital, referência em pediatria e um dos maiores exclusivamente pediátricos do Norte e Nordeste.

Nesta edição, uma novidade: haverá duas largadas, uma competitiva, às 6h, e uma segunda, festiva, às 7h30. Ao todo, serão cinco quilômetros de percurso para cada uma das modalidades. As inscrições estão abertas e, para participar, é necessário se inscrever por meio do link: https://bit.ly/CorridaColoridaMartagao2024.

A 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, que antes seria realizada no Parque dos Ventos, mudou de local. Agora, o evento acontecerá na Praça Osório Villas Boas, antiga sede do Bahia, na Boca do Rio.



“A Corrida Colorida é um evento para todos os públicos. Ao mesmo tempo em que em que promovemos a saúde e o bem-estar, destacamos a importância da solidariedade. Mesmo subfinanciado pelo SUS, o Martagão consegue fazer muito, com tão pouco. E isso somente é possível porque temos pessoas, empresas e organizações que exercem sua cidadania, doam e acreditam na causa da saúde infantojuvenil, defendida pelo Hospital”, ressalta a diretora operacional do Martagão, Queitiane Carneiro.

Com 27 especialidades médicas, o Hospital realiza importantes cirurgias no âmbito do SUS, com destaque para áreas como oncologia, neurologia e cardiologia. Somente em 2023, o Martagão foi responsável por 68% das cirurgias oncológicas em pacientes de 0 a 14 anos, no estado. Foi responsável também por 43% dos tratamentos oncológicos; por 42% das cirurgias cardíacas e por 21% das cirurgias neurológicas.

Nas últimas edições, a Corrida já conseguiu, no total, reunir mais de 8 mil participantes. Para este ano, a expectativa é que cerca de 4 mil pessoas apoiem a causa e se inscrevam. O evento tem opções para participantes de todas as idades, sejam atletas profissionais, amadores ou para aqueles que querem se movimentar e se divertir.

“Imagine participar de uma Corrida com uma largada festiva, voltada para toda a família e ainda ajudar um dos hospitais pediátricos mais importantes da Bahia a continuar fazendo um trabalho sério, responsável e que beneficia milhares de crianças e adolescentes com acesso à saúde, diagnósticos e tratamento com tecnologias de ponta? Há, ainda, a opção competitiva para quem quer testar sua resistência”, destaca a gerente do setor de captação de recursos da instituição, Lareyne Almeida.

Cada inscrição dá direito a: modalidade competitiva - camisa, sacochila, pó colorido, número de peito, presilhas, chip e cronometragem; modalidade festiva - camisa, sacochila, pó colorido. Após a corrida, todos recebem medalha e kit lanche. No final, atrações musicais vão animar o público participante. Mais informações: (71) 30323773 e (71) 98146-2315 (WhatsApp).