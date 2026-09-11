Bairro de Salvador entra para os mais caros de todo o Nordeste

 Salvador entrou para a lista das cidades com os bairros mais caros do Nordeste. A capital baiana registrou uma valorização de 11,2% nos últimos 12 meses, o maior crescimento entre as cidades analisadas pelo Índice FipeZAP. FOTO: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE O bairro da Barra é o mais valorizado de Salvador, com o m² custando R$ 13.278. A lista de luxo segue com Caminho das Árvores (R$ 11.360), Ondina (R$ 10.984) e Rio Vermelho (R$ 9.969). FOTO: Igor Santos /Secom PMS / Divulgação No ranking geral do Nordeste, o bairro de Pajuçara, em Maceió, ocupa o primeiro lugar com o metro quadrado custando R$ 13,9 mil. São Luís e Fortaleza também aparecem com destaque no topo da lista. FOTO: Divulgação Os cinco bairros mais caros da região são: Pajuçara (Maceió), Ponta D’Areia e São Marcos (São Luís), seguidos pela Barra (Salvador) e Ponta do Farol (São Luís). FOTO: Ana Albuquerque / Ag. A TARDE