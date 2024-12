Mais de 3 mil pessoas colorem orla de Salvador na Corrida do Martagão

Corredores enfrentaram chuva na corrida colorida do Martagão - Foto: Divulgação

Mesmo debaixo de chuva, mais de 3,3 mil pessoas compareceram à orla da Boca do Rio neste domingo, 24, para participar da 6ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira. O evento filantrópico integra o calendário de corridas da capital baiana e tem toda a renda revertida para o hospital, referência no Norte e Nordeste em pediatria.

O superintendente da Liga Álvaro Bahia (mantenedora do Martagão), Carlos Emanuel Melo, ressaltou a importância do apoio dado ao hospital pela sociedade baiana. “Todas essas pessoas aqui reunidas comprovam o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Martagão. Esse hospital é um patrimônio dos baianos. São milhares de vidas salvas todos os dias e a população sabe a importância e relevância da instituição que, em 2025, completará 60 anos de serviços prestados aos cidadãos”, afirmou.

Melo lembrou que o evento, além de arrecadar recursos, serve também para destacar a necessidade de suporte financeiro para que o Martagão continue realizando o trabalho de atender pacientes de todo o estado.

“O hospital é subfinanciado pelo SUS. O recurso repassado pelo poder público não cobre todos os gastos. Há contratos que não são atualizados há mais de 10 anos. Por essa razão, todo o apoio é mais que oportuno. É necessário. O Martagão defende a causa da saúde da criança e do adolescente e quer sempre oferecer o melhor diagnóstico, acolhimento e tratamento”, acrescentou.

Este ano, houve uma novidade: a criação de uma largada competitiva, além da festiva. Os cinco primeiros vencedores foram premiados. A Corrida Colorida contou, ainda, com uma apresentação da banda Vitera e do grupo de percussão Filhas do Som.