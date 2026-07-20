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Metrô Bahia abre vagas para curso gratuito de manutenção para mulheres

Inscrições estão abertas até 31 de julho e alunas aprovadas podem ser contratadas

Luiza Nascimento
Por
Curso para mulheres na área de manutenção
Curso para mulheres na área de manutenção - Foto: Divulgação / Metrô

O Metrô Bahia está com 20 vagas abertas para um curso gratuito de Formação de Mulheres na Manutenção, através do Senai. Candidatas com formação técnica na área de Manutenção têm até o dia 31 de julho para se inscrever.

A iniciativa visa proporcionar qualificação profissional, além de priorizar a contratação das alunas aprovadas, à medida que surgirem oportunidades.

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Como participar?

As interessadas devem realizar as inscrições a partir de um formulário, que pode ser preenchido através do site da CCR.

As candidatas devem possuir curso técnico completo em:

  • Mecânica;
  • mecatrônica;
  • elétrica;
  • eletrônica;
  • eletrotécnica;
  • eletroeletrônica;
  • áreas semelhantes.

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Curso começa em agosto

As selecionadas participarão do curso, que será ministrado no Senai Dendezeiros, em Salvador, por cinco meses. As aulas estão previstas para iniciar em agosto, duas vezes por semana, com carga horária de oito horas por dia. As participantes receberão auxílio transporte.

"Essa ação afirmativa reforça o compromisso do Metrô Bahia com a diversidade em suas equipes, oferecendo oportunidades para mulheres com formação técnica em manutenção e pouca ou nenhuma experiência de mercado. O objetivo é proporcionar uma capacitação exclusiva para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e habilidades", afirma Betânia Pita, coordenadora de Pessoas do Metrô Bahia.

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emprego mulheres qualificação profissional

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