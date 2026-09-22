A primavera começou oficialmente nesta terça-feira, 22, com previsão de tempo estável. Uma massa de ar quente e seco deve atuar sobre a capital baiana, acompanhada de ventos úmidos do Oceano Atlântico.
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Silane Lisboa/ Ag. A TARDE
Para terça, 22, a máxima chega a 31°C com 40% de chance de chuva. Na quarta, 23, o calor aumenta para 32°C, enquanto a possibilidade de chuva cai para apenas 10%.
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SHIRLEY STOLZE
Entre quinta, 24, e sexta, 25, as temperaturas variam entre 22°C e 32°C. O céu deve apresentar nebulosidade variável com chances de chuvas fracas e isoladas de 20%.
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Michela Ricarte/Ag. A TARDE
O final de semana manterá a tendência de calor e sol. No sábado e domingo, as máximas atingem 32°C com baixa probabilidade de chuva, ideal para o início da nova estação.
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Denisse Salazar | Ag. A TARDE
Primavera chega a Salvador com calor de até 32°C e sol nesta semana
Gustavo Zambianco