Quem está em busca da casa própria terá uma nova oportunidade de negociação em Salvador a partir desta quinta-feira, 24.
Um Feirão Minha Casa, Minha Vida vai reunir mais de 5 mil imóveis até domingo, 27, com condições especiais de pagamento.
O evento será realizado na sede da IMOB – Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela, nas proximidades do Parque de Exposições.
Entre as condições divulgadas estão entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 100 vezes e descontos de até R$ 100 mil, de acordo com o empreendimento e a construtora.
O feirão terá opções em diferentes regiões de Salvador, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari. Os imóveis estão distribuídos por bairros como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela.
Quer comprar imóvel? Feirão reúne 5 mil opções em Salvador