Salvador terá tempo mais estável na sexta-feira, 2, e no sábado, 3, mas a Defesa Civil (Codesal) alerta que a possibilidade de chuva aumenta no domingo, 4, dia do primeiro turno das eleições.
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José Simões | Ag. A TARDE
Na sexta-feira, uma massa de ar quente e seco mantém o céu claro a parcialmente nublado, com máxima de 33°C e apenas 10% de chance de chuva. No sábado, a chance de chuva sobe para 30%, com máxima de 32°C.
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No domingo de eleição, ventos úmidos do Oceano Atlântico aumentam a nebulosidade na capital. A possibilidade de chuva sobe para 50% a qualquer hora do dia, com ventos de até 34 km/h.
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A previsão do tempo pode sofrer alterações até o dia da votação. Em caso de ocorrências relativas ao clima, a Codesal orienta acionar a emergência pelo número 199.
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Xando Pereira | Ag. A TARDE
Vai chover no dia da eleição? Confira a previsão do tempo em Salvador
Gustavo Zambianco