Há duas décadas, a cirurgia aberta era a técnica mais utilizada para a retirada da próstata no tratamento do câncer que atinge o órgão. Hoje, é possível operar um paciente a mais de 2.300 quilômetros de distância ou, em quadros selecionados, optar apenas pelo acompanhamento do tumor.

Embora a impotência sexual e a incontinência urinária ainda estejam entre as principais preocupações dos pacientes, os avanços da medicina têm ampliado as possibilidades de preservação dessas funções.E se o Novembro Azul chama a atenção para a importância do diagnóstico precoce, há também uma discussão a ser feita sobre a vida após o diagnóstico. É sobre ela que o urologista Nilo Jorge Leão, chefe do Serviço de Urologia e do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital Mater Dei Salvador e coordenador do Núcleo de Uro-oncologia das Obras Sociais Irmã Dulce, conversa com o A TARDE, detalhando desde as novas possibilidades de tratamento até os desafios para democratizar o acesso a elas.

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Se um homem diagnosticado com câncer de próstata há 20 anos recebesse o mesmo diagnóstico hoje, o que encontraria de diferente nas possibilidades de tratamento?

Há 20 anos, quando um homem precisava operar um câncer de próstata, o mais comum era fazer uma cirurgia aberta. Hoje, ele tem mais opções e a gente consegue escolher melhor quem realmente precisa operar. A prostatectomia radical, que é a retirada da próstata e das vesículas seminais, continua sendo uma das principais opções de tratamento com intenção de cura. Como o tumor costuma estar presente em mais de um ponto da próstata, a cirurgia radical com retirada de todo o órgão é o tratamento padrão-ouro.

Para quem vai operar, a grande diferença está no que o paciente vive antes, durante e depois da cirurgia. Com a robótica, a gente passou a operar com visão tridimensional ampliada, mais precisão nos movimentos e incisões menores. Na prática, o paciente tende a sangrar menos, tem menor probabilidade de precisar de transfusão na grande maioria dos casos e volta mais cedo ao trabalho e às atividades do dia a dia.

Durante muito tempo, o diagnóstico de câncer de próstata esteve associado ao medo da impotência sexual e da incontinência urinária. Quanto os avanços da medicina têm mudado essa realidade?

Faz sentido ter essa preocupação. É uma das primeiras coisas que os pacientes me perguntam no consultório. E eu começo perguntando como eram a ereção e o controle da urina antes do diagnóstico. Um homem que já tinha dificuldade de ereção, por exemplo, parte de uma condição diferente da de alguém que tinha uma vida sexual sem dificuldades. Idade, diabetes e outras condições de saúde também pesam nessa recuperação.

Hoje conseguimos identificar melhor as estruturas envolvidas no controle da urina e na ereção e preservá-las sempre que a localização do tumor permite. A experiência do cirurgião conta muito nessa hora. Na minha prática, vejo grande parte dos pacientes recuperarem o controle da urina cedo, mas a recuperação pode levar alguns meses. A ereção costuma levar mais tempo e pode precisar de tratamento com medicações que ajudam no seu retorno. Essa conversa tem que acontecer antes da cirurgia, porque cada homem é um universo diferente, valoriza a vida sexual de forma diferente e se entrega ao tratamento de forma diferente. Geralmente, quem se importa mais com sexo tende a recuperar melhor a ereção.

Nem todo câncer de próstata precisa ser tratado imediatamente. O que mudou na compreensão da doença para que, em determinados casos, acompanhar seja uma escolha melhor do que operar?

A gente aprendeu a separar melhor os tumores que podem passar anos sem causar problemas daqueles que têm maior chance de progredir e chegar aos gânglios ou aos ossos. Um homem com um tumor de baixo risco, de pequeno volume na biópsia, Gleason [sistema usado para medir a agressividade do câncer de próstata] em 6 e PSA [Antígeno Prostático Específico, quando elevado, é sinal de alerta para câncer de próstata] abaixo de 10, por exemplo, pode ser um bom candidato à vigilância ativa. A ressonância e os demais achados ajudam a decidir se esse é o caminho.

Na prática, eu combino com o paciente um calendário de exames. A gente acompanha o PSA e, conforme o caso, repete a ressonância e a biópsia. Se os exames levantarem suspeita de que o tumor mudou de comportamento, a gente investiga. Se a reavaliação mostrar que o risco aumentou, indica o tratamento ainda com intenção de cura. Enquanto o tumor se mantém de baixo risco, esse acompanhamento pode poupar o paciente dos efeitos de um tratamento que ele talvez nunca precise fazer.

O que a cirurgia robótica trouxe de novas possibilidades para o tratamento do câncer de próstata? Como tem impactado a recuperação e a qualidade de vida dos pacientes?

A próstata fica num espaço apertado, muito perto do esfíncter que controla a urina e dos nervos da ereção. Com a imagem tridimensional ampliada, eu consigo ver melhor essas estruturas. Os instrumentos articulados e o filtro de tremor ajudam a fazer movimentos delicados nesse espaço. Para o paciente, os ganhos mais claros aparecem logo depois da cirurgia, com menos sangramento, menor necessidade de transfusão e, em geral, uma recuperação inicial mais rápida.

E já estamos vendo até onde essa tecnologia pode chegar. Em julho, operei, de Salvador, um paciente que estava em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a mais de 2.300 quilômetros. Foi uma cirurgia para retirar um tumor renal e preservar o restante do rim, com uma equipe presencial ao lado do paciente. É um exemplo baiano de como a telecirurgia pode aproximar equipes especializadas de pacientes que estão longe dos grandes centros.

Existe uma tendência de associar equipamentos mais modernos a melhores resultados. Até que ponto o sucesso de uma cirurgia depende da tecnologia e quanto ainda depende da experiência do cirurgião?

Eu gosto de comparar com a aviação. Um avião moderno torna a viagem de Salvador a São Paulo mais rápida e dá ao piloto instrumentos melhores. E, quando você embarca, quer saber que tem alguém preparado na cabine. Com o robô é a mesma coisa. Quem decide por onde avançar, quais estruturas podem ser preservadas e como agir diante de uma dificuldade é o cirurgião.

A formação leva anos. Depois das residências em cirurgia geral e urologia, o médico pode aprofundar essa formação com um fellowship [especialização prática avançada] em uro-oncologia e cirurgia robótica. No nosso programa, aqui em Salvador, já formamos cirurgiões que hoje atuam na Bahia, no Tocantins, em Brasília e em Minas Gerais. E o paciente pode perguntar diretamente ao médico quantas cirurgias daquele tipo ele já fez, quais resultados acompanha e quem vai cuidar dele depois da alta. Essas respostas dizem muito sobre a equipe que vai operá-lo.

O que a incorporação da cirurgia robótica ao SUS representa para o tratamento do câncer de próstata no Brasil e quais são os próximos passos para que essa tecnologia esteja amplamente disponível na rede pública?

Para mim, é um passo importante para democratizar o acesso. Durante muito tempo, a cirurgia robótica ficou ao alcance de quem conseguia pagar. O Ministério da Saúde incorporou a prostatectomia robótica ao SUS para pacientes com câncer de próstata localizado ou localmente avançado. Na saúde suplementar, a ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar] também incluiu o procedimento na cobertura obrigatória dos planos, conforme critérios de utilização.

Agora, a decisão precisa virar cirurgia marcada. Isso passa por habilitar hospitais de referência, financiar equipamentos, manutenção e materiais, treinar as equipes e organizar o encaminhamento de quem mora longe desses centros. A chegada de novas plataformas pode ajudar na negociação dos custos. O que vai mostrar se a incorporação deu certo é o paciente do SUS com indicação conseguir operar no tempo adequado, com uma equipe preparada e acompanhamento depois da alta.

Em termos de tecnologia e capacidade médica, como a Bahia está posicionada hoje no cenário nacional de tratamento do câncer de próstata? Ainda há situações em que o paciente precisa buscar atendimento em outros estados?

A Bahia está atrasada no acesso à cirurgia robótica pelo SUS. São Paulo começou em 2008. Aqui, a primeira cirurgia robótica foi em 2019, no Hospital Santa Izabel. Foram 11 anos de diferença. Hoje, Salvador tem tecnologia e equipes experientes para tratar casos complexos. Muitos pacientes que antes iriam a São Paulo já conseguem fazer o tratamento aqui. O problema é que esse acesso ainda depende muito da rede em que o paciente é atendido.

Nas Obras Sociais Irmã Dulce, onde atuo, nossa equipe opera pacientes do SUS por videolaparoscopia. Isso foi um avanço, mas a demanda é maior do que a nossa capacidade de operar. Quando falta vaga em tempo adequado ou quando o paciente precisa de um recurso que a rede local ainda não oferece, pode ser necessário encaminhá-lo para outro estado. Tenho trabalhado para implantar um programa de cirurgia robótica no SUS na Bahia. A gente já tem profissionais preparados. Agora precisa de investimento e de uma decisão dos gestores para que essa tecnologia chegue a quem está na fila.

Até que ponto os avanços da medicina têm ampliado as perspectivas de sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes que descobrem o câncer de próstata em estágio avançado?

Mesmo quando a doença já chegou aos ossos, hoje conseguimos controlar o câncer por mais tempo em muitos casos. A combinação do bloqueio hormonal com outros medicamentos pode aumentar a sobrevida e adiar a progressão da doença. Também temos formas de aliviar a dor e tratar as complicações das metástases. Para o paciente, isso pode representar mais tempo com autonomia para trabalhar, conviver com a família e fazer as coisas de que gosta. Agora, existe uma diferença entre o que a medicina consegue oferecer e o que chega ao paciente do SUS. A abiraterona está prevista no protocolo público para algumas situações. Já apalutamida, enzalutamida e darolutamida ficaram de fora da incorporação federal para a doença metastática que ainda responde ao bloqueio hormonal. Essa diferença de acesso tem consequência na vida de quem depende da rede pública.

Quando falamos em sucesso no tratamento, estamos falando apenas de eliminar o câncer ou a medicina tem adotado outros critérios para avaliar o que significa um bom resultado para o paciente?

Quando a gente trata com intenção de cura, controlar o câncer é a primeira obrigação. Mas, quando o paciente volta ao consultório, eu também quero saber como ele está vivendo. Voltou a trabalhar? Consegue sair de casa sem se preocupar com perda de urina? Como está a vida sexual dele? Voltou a fazer as coisas de que gosta?

O PSA me ajuda a acompanhar o câncer. Essas perguntas me ajudam a entender como aquele homem saiu do tratamento. O resultado que eu busco é controlar a doença e devolver ao paciente o máximo possível da vida que ele tinha antes do diagnóstico.

Entre as tecnologias e pesquisas em desenvolvimento, o que mais entusiasma o senhor como especialista? E o que pode mudar significativamente o tratamento da doença nos próximos anos?

Uma delas é a terapia focal. Em casos muito selecionados, a gente consegue tratar apenas a região da próstata onde está o tumor. O HIFU usa ultrassom focalizado e o NanoKnife usa pulsos elétricos. A ideia é preservar mais tecido e, com isso, reduzir o impacto sobre a ereção e o controle da urina. O que ainda precisamos saber melhor é em quais pacientes esse controle do câncer se sustenta ao longo dos anos. Pode haver tumor residual na área tratada ou doença em outra parte da próstata, e por isso o acompanhamento continua sendo fundamental.

O que mais me entusiasma é a telecirurgia. Depois de mais de 2.200 cirurgias robóticas, uma coisa que me anima é poder colocar essa experiência à disposição de um paciente que mora longe dos grandes centros. A tecnologia já existe. Com investimento, conexão segura e equipes locais treinadas, a gente pode evitar que algumas famílias tenham de atravessar o Brasil para conseguir uma operação.