Agosto Branco mobiliza ações de combate ao câncer de pulmão na Bahia
A mobilização nacional busca colocar a doença no centro do debate público para mudar uma estatística alarmante: atualmente, cerca de 90% dos pacientes ainda recebem o diagnóstico em estágios avançados, quando as chances de cura caem drasticamente.
A iniciativa ganha força com a atuação do Instituto ProPulmão, organização sem fins lucrativos focada na saúde respiratória e no combate ao tabagismo, que atua em parceria com a Fundação Baiana de Cardiologia e Combate ao Câncer.
Para os especialistas, a conscientização é a melhor ferramenta para garantir que a população conheça os sintomas e tenha acesso ao diagnóstico oportuno, reduzindo o tempo entre a suspeita e o início do tratamento.