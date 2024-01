Anvisa aprova registro definitivo de pílula anti-Covid da Pfize | A TARDE

O medicamento Paxlovid, fabricado pelo laboratório Pfizer, recebeu o registro definitivo da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) no último dia 29 de dezembro. Até então seu uso havia sido aprovado apenas em caráter emergencial, o que ocorreu em março de 2022, durante a fase mais crítica da pandemia do vírus.

O medicamento ficou conhecido como pílula anti-Covid e é utilizado pelo Sistuema Único de Saúde (SUS) desde 2022. A venda do produto em farmácias também foi autorizada naquele ano. Com o registro definitivo, o medicamento pode ser utilizado por toda a população sem critérios em bula alterados.

Composição

A pílula é composta por dois antivirais (nirmaltrevir + ritonavir) e atua bloqueando a replicação do Sars-CoV-2 (vírus da família dos coronavírus ) nas células. Sua eficácia foi comprovada em estudos clínicos com redução de 89% do risco de hospitalização e cerca de 44% do risco de morte em pessoas vacinadas acima de 50 anos.

Uso

O uso do Paxlovid consiste em um comprimido de 400 mg aplicado duas vezes ao dia, por cinco dias. Segundo a Anvisa, o uso não deve ser maior do que os cinco dias e também não é indicado para gestantes ou pacientes com insuficiência renal grave.