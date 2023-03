Anvisa discute obrigatoriedade de máscaras em aviões e aeroportos

A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) se reúne nesta quarta-feira, 1º, para discutir se mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras por passageiros em aviões e aeroportos do Brasil. A medida foi adotada para diminuir a proliferação da Covid-19 durante a pandemia no país.

O uso de máscaras no transporte aéreo será revisado pela Anvisa no momento em que a eficácia da medida para conter a disseminação do vírus voltou a ser contestada. As críticas acontecem em meio a flexibilizações quase totais no país, que passou a ter eventos em massa, como o Carnaval.

Uma semana antes do carnaval, o o presidente do Conselho Federal de Medicina (CFM), José Hiran Gallo, enviou carta ao presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. No documento, Gallo disse que “não há evidência científica de que o uso de máscaras de forma banalizada e disseminada na comunidade tenha algum impacto” sobre a transmissão do vírus. “Isso inclui medidas como as da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vem obrigando passageiros, tripulantes e funcionários de aeroportos a usarem máscaras”.

O Conselho Internacional de Aeroportos (ACI World) defende que a Anvisa libere o passageiro brasileiro de usar máscara enquanto utilizar o serviço aéreo, a exemplo de muitos países vizinhos e da Europa.

O comando da agência vinha mantendo a decisão apoiada em boletins de monitoramento de casos e internações relacionados ao novo coronavírus. A análise tem como relator o diretor da Anvisa Daniel Meirelles Fernandes Pereira.