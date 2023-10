BA e PE fortalecem rede de saúde que engloba 53 municípios

A secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, durante a 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), que aconteceu nesta quinta-feira, 21, em Brasília, comemorou a formalização da Região Interestadual de Saúde Pernambuco-Bahia (Rede PE/BA).

“Um marco histórico! Depois de 15 anos de expectativa pela formalização da Região Interestadual de Saúde Pernambuco-Bahia (Rede PE/BA), garantimos recursos e o mapeamento da rede assistencial a fim de obter a melhoria de serviços", destacou Santana, no evento, que envolveu representantes da União, Estados e Municípios, além do secretário-executivo do Ministério da Saúde, Swedenberger Barbosa, representando a ministra Nísia Trindade.

O fortalecimento da assistência à saúde nos municípios que integram a Região Interestadual de Saúde do Vale do Médio São Francisco, englobando os estados Pernambuco e Bahia, foi outro destaque durante o pronunciamento de Roberta Santana, que também ressaltou a parceria com a secretária da Saúde de Pernambuco, Zilda Cavalcanti e o Governo Federal para a construção da Rede PE/BA. A secretária lembrou ainda “que a expectativa para a construção da rede PE/BA vem desde 2008, quando os dois Estados começaram a vencer os desafios para o cumprimento das etapas necessárias”.

CRIE E CRIL

Em 2010, foi criada a Comissão de Co-Gestão da Rede Interestadual de Saúde – CRIE, composta por representantes dos municípios, dos Estados da Bahia e Pernambuco, do Ministério da Saúde e da UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco. A CRIE se constitui em uma instância colegiada de articulação, negociação e pactuação entre os entes federativos das esferas de governo envolvidas, um espaço de decisão por meio da identificação e da definição de prioridades.

O CRIE dispõe de coordenação médica, coordenadores regionais PE/BA, coordenador de Educação Permanente, médicos plantonistas, agentes reguladores, digitador, enfermeiros supervisores, administrador do sistema, estatística, técnico administrativo, auxiliares de serviços gerais e motoristas, funcionando 24 horas, todos os dias da semana.

Também é fruto da organização da Rede Interestadual a implantação do dispositivo de regulação, denominado Central de Regulação Interestadual de Leitos (CRIL), sendo a primeira experiência do país, com 53 municípios (28 da Bahia e 25 de Pernambuco), e uma estimativa de alcançar uma população estimada em 2,1 milhão de habitantes dos dois estados. A CRIL é definida como um serviço que regula o acesso às urgências e emergências para as unidades de referência, previamente acordado na CRIE.