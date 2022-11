Boletins epidemiológicos de Covid-19 passam a ser semanais

Os boletins epidemiológicos de Covid-19 passaram a ser semanais. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a mudança é em decorrência do cenário de estabilidade de casos confirmados, casos ativos e óbitos causados pelo coronavírus na Bahia.

Os dados serão atualizados toda segunda-feira. Segundo a Sesab, a mudança não compromete a ação da vigilância à saúde no monitoramento da doença.

Entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro, foram registrados 1.019 novos casos de COVID-19. Oito mortes foram notificadas. Os dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde.