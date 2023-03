Dia D da bivalente vacinou mais de 6,5 mil pessoas em Salvador

Após a dificuldade que parte da população enfrentou ao tentar se vacinar com a Pfizer bivalente na última sexta-feira (10) - em razão da paralisação nacional dos profissionais de enfermagem -, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizou no sábado (11) o Dia D da vacina bivalente contra a Covid-19 em Salvador. Só nas primeiras três horas da estratégia, mais de 2,5 mil pessoas tomaram a vacina e o dia fechou com 6.018 pessoas imunizadas. No total, 55.890 pessoas já foram vacinadas com a bivalente em Salvador

Foram 28 pontos de imunização que ficaram movimentados durante todo o dia, vacinando com a bivalente idosos com 60 anos ou mais, e pessoas imunocomprometidas com idade igual ou superior a 12 anos. “Devido à mobilização nacional dos profissionais de enfermagem na sexta, nós priorizamos as nossas unidades de urgência e mantivemos a vacinação em poucos postos de saúde”, explica a vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos.

Mas não houve “prejuízo para a sociedade, porque o público veio disposto. Se no primeiro dia [da vacinação] tínhamos um pouco menos de mil pessoas nos postos, hoje estamos vacinando uma média de 10 mil por dia com a bivalente”, afirmou a titular.

Imunização

E quem estava com o braço pronto para a vacina foi o agente de portaria Mário Jorge Oliveira Lopes, 60 anos. “Já tomei todas as doses e todos deviam fazer isso, pois só com a vacina a gente consegue amenizar a pandemia”, afirma.

O movimento também foi intenso no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga onde a servidora pública Marlene Croda, 69, aproveitou para tomar a sua 5ª dose. “A vacina é a principal arma que temos contra a Covid-19, por isso todos devem se vacinar”.

Hoje, não haverá vacinação, mas as atividades nos postos voltam amanhã, logo cedo, com programação de imunização para todas as idades e doses.