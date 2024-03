Encontro Nacional de Radiologia abre inscrições no dia 1º de abril | A TARDE

O 2° Encontro de Ressonância Magnética vai acontecer entre os dias 14 e 15 de junho na Associação Bahiana de Medicina, em Salvador. A inscrição é paga e pode ser feita a partir do dia 1º de abril por meio deste link.



O evento é voltado para técnicos e tecnólogos em radiologia, biomédicos, enfermeiros, estudantes, interessados e áreas relacionadas, com objetivo de conferir as tendências do mercado, novas tecnologias e orientação de gestão eficiente para lidar com o novo cenário.

Algumas das palestras terão os seguintes temas: inteligência artificial; acreditação de serviços, complexidades de procedimentos com ressonância magnética; e engenharia clínica.

O médico Giovanni Guido Cerri abrirá o evento e será homengaeado. Especializado em radiologia, ele já foi secretário de Estado da Saúde de São Paulo (2011 a 2013), e possui Doutorado e livre Docência pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

As empresas Bayer, Air Products, Mrinsite, Tridiagnóstico e MR Tech são patrocinadoras do evento, além do apoio do Programa de Acreditação por Diagnóstico por Imagem (Padi) e a Revista NewsLab.

Ressonância magnética

A ressonância magnética tem se destacado como uma ferramenta crucial no campo da medicina, proporcionando avanços significativos no diagnóstico de diversas condições médicas. Utilizando um campo magnético potente e ondas de rádio, a ressonância magnética oferece uma visão detalhada do interior do corpo, permitindo uma análise minuciosa de órgãos e tecidos, permitindo aos médicos identificar anormalidades em estágios iniciais, fator crucial para o diagnóstico precoce e tratamento eficaz de várias doenças, incluindo câncer, lesões musculares e distúrbios neurológicos.

Ao contrário de outras técnicas de imagem, como a radiografia, a ressonância magnética é especialmente eficaz na visualização de tecidos moles, como músculos, tendões, ligamentos e o sistema nervoso central. Isso a torna uma ferramenta valiosa para investigar problemas ortopédicos e neurológicos.

A RM é frequentemente utilizada para planejar cirurgias, permitindo que os cirurgiões identifiquem com precisão a localização de estruturas vitais e anomalias antes de realizar procedimentos invasivos.

Além do diagnóstico, a ressonância magnética é crucial no acompanhamento de pacientes durante o tratamento, fornecendo informações detalhadas sobre a eficácia das terapias.