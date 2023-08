Enfermeiros e parteiras fazem assembleia para discutir piso salarial

Técnicos, auxiliares de enfermagem e parteira participam nesta terça-feira, 29, às 9h e às 15h, de assembleias para discutir a implementação do piso salarial da enfermagem e o reajuste salarial dos trabalhadores do setor privado na Bahia.

Essa é a primeira das quatro Assembleias Extraordinárias convocadas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (SindSaúde) e acontece na sede do Sindipetro, a rua da Independência, em Nazaré. Outras três reuniões acontecem quarta-feira, 30, quinta-feira, 31, e sexta-feira, 1º, entre 9h e 16h, na sede do SindSaúde, também localizado na rua da Independência.

Segundo o presidente do SindSaúde, Antônio Raimundo Teixeira, nas reuniões será apresentada para avaliação dos trabalhadores a proposta do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia (SINDHOSBA) e o calendário de implantação do piso da enfermagem.

"É importante que todas as trabalhadoras e trabalhadores do setor participem das assembleias extraordinárias para tomar conhecimento da proposta do sindicato patronal, avaliar, discutir, para que a melhor decisão para a classe trabalhadora seja tomada de forma coletiva e consensual pelas categorias", afirmou Teixeira.



No dia 1º de setembro vence o prazo de 60 dias, estipulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para que a implantação do piso salarial da enfermagem seja feita por meio de negociação coletiva entre os sindicatos. A nova legislação fixa a remuneração mínima a ser adotada para enfermeiros em R$ 4.750,00, com o piso para técnicos em enfermagem correspondendo a 70% desse valor: R$ 3.325,00. Já para auxiliares de enfermagem e parteiras (enfermeiras obstetras) o valor básico estabelecido em Lei é 50% do previsto para enfermeiros: R$ 2.375,00.