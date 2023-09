Especialistas alertam para vacinação contra a catapora

A reta final do inverno e chegada da primavera trazem consigo o aumento dos casos de catapora. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), o vírus tem taxas de ataque que variam de 61 a 100%. Especialistas alertam para tendência da doença em crianças e a importância da vacinação.



De acordo com órgão, em 2022, a Bahia registrou 867 casos de varicela. Neste ano, até o dia 8 de junho foram notificados 333 casos da doença, uma redução de 16,7% em relação ao mesmo período no ano passado (400 casos). Porém, o maior número de casos foi notado em Salvador, com 82 notificações, representando 24,6% do total no estado.

O número de surtos, que representam aumento localizado de casos, também foi maior na capital. Até o dia 8 de junho deste ano, 16 surtos foram registrados no estado, sendo seis em Salvador com seis internações. A doença é mais comum em crianças com menos de 1 ano de idade, seguido pela faixa etária de 1 a 4 anos de idade.

De acordo com a pediatra Ludmila Carneiro, as crianças são mais suscetíveis porque geralmente não receberam a vacina, que é liberada a partir de 1 ano. “Embora os sintomas, como febre, erupção cutânea e coceira, possam ser desconfortáveis, a maioria se recupera bem e a doença é mais leve nessa fase”.

A varicela é mais comum em crianças, porém adultos apresentam maior risco de evolução da doença com complicações, hospitalização e óbitos. De acordo com o infectologista Claudilson Bastos, ainda que nos adultos os sintomas nos 3 primeiros dias também começam com erupções cutâneas na face, couro cabeludo ou tronco. “Se deve tentar evitar coçar para não haver traumas evitando infecções. Em algumas situações pode ser usado antiviral de acordo com a avaliação médica e antialérgicos e alguns produtos tópicos para minimizar as coceiras”, completa.

O boletim epidemiológico da Sesab aponta que a cobertura vacinal contra varicela se manteve em 80% desde 2015, abaixo da média ideal, que seria 95%, o que pode favorecer surtos da doença. A vacinação pode ser iniciada aos 12 meses com esquema de duas doses com intervalo de 60 dias.

*Sob a supervisão da editora Kenna Martins