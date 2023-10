Estado oferta mamografias e consultas ginecológicas às mulheres | A TARDE

A Campanha do Outubro Rosa do Estado começou neste domingo, 1º, com a oferta de mais de 20 mil mamografias e 2,7 mil consultas com ginecologistas e mastologistas. Os atendimentos estão sendo feitos em unidades móveis estacionadas no Largo de Roma, em Salvador.



Todos os procedimentos foram previamente agendados pelo site oficial da campanha, página em que mulheres de 40 a 69 anos podem fazer o agendamento dos serviços que serão ofertados até o dia 4 de novembro.

Até a manhã deste domingo, 5.775 mamografias e 989 consultas já haviam sido marcadas. No agendamento, as mulheres podem escolher o dia, local e o turno, mas é importante estar atenta para os requisitos exigidos. São eles: não ter feito o exame a menos de seis meses, não ter feito cirurgia na mama e ter entre 40 e 69 anos.

Já no dia do exame, a mulher deve levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Não é necessária a requisição médica para a mamografia.



Em Salvador, as quatro unidades móveis da Sesab farão atendimento de segunda a sábado, das 7h às 18h, exceto nos feriados de 12 de outubro e 2 de novembro. Cada veículo tem a capacidade de realizar até 150 mamografias por dia e estarão em pontos estratégicos, como Uneb do Cabula, Salvador Norte Shopping e Vila Militar dos Dendezeiros.

Consultas e exames

Ao longo do mês de outubro, a Secretaria da Saúde do Estado ofertará mais de 2.700 consultas, sendo 2.502 no Hospital da Mulher e 240 no Centro Estadual de Oncologia (Cican), ambos na capital baiana.

O Hospital da Mulher, localizado no largo de Roma, fará 1.755 atendimentos de ginecologia ofertados através do sistema Lista Única, que contempla as demandas cadastradas pelos 417 municípios.

Além disso, 747 consultas com mastologistas poderão ser agendadas exclusivamente pelo site, tendo como pré-requisito a requisição médica ou um exame indicando alteração na mama. As consultas ocorrerão aos finais de semana de outubro, tendo início no dia 1º (domingo) e encerramento no dia 29.

Ainda em Salvador, o Centro Estadual de Oncologia (Cican) também ofertará consultas especializadas com mastologistas. Serão 240 avaliações nos dias 7 e 21 de outubro, sendo 120 consultas por dia. A unidade ainda disponibilizará 160 vagas para realização do exame de mamografia através da Parceria Público-Privada (PPP) de Imagem, sendo também agendados pelo site.

Ações no interior

Como ação do Outubro Rosa, as Policlínicas Regionais de Saúde instaladas nos municípios de Teixeira de Freitas, Guanambi, Irecê, Jequié, Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Valença, Paulo Afonso, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jacobina, Itabuna, Senhor do Bonfim, Simões Filho, Barreiras, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Brumado, Itaberaba, Serrinha, Santa Maria da Vitória e São Francisco do Conde ofertarão vagas extras para os municípios consorciados agendarem exames de mamografia ao longo do mês.

O serviço de mamografia da Parceria Público-Privada (PPP) de Imagem que funciona nos hospitais estaduais em Jequié, Vitória da Conquista e Guanambi também ofertará exames extras e fará ações educativas. Ao todo serão 100 exames.

Câncer de mama

De acordo com estimativas do INCA, em 2023, o número de novos casos de câncer de mama no Brasil alcance 73.610. Na Bahia, a estimativa é de 4.230.

Na Bahia, em 2023, até 5 de setembro, ocorreram 2.100 internações por conta do câncer de mama, o que representa 21,4% do total de internações de mulheres por conta de neoplasias malignas. No ano inteiro de 2022, foram 3.876 internações, enquanto que em 2021 foram 3.664.

Também em 2023, na Bahia, até 5 de setembro foram registrados 724 óbitos decorrentes do câncer de mama, sendo 16,7% do total de óbitos de mulheres por conta de neoplasias malignas. Em 2022, no ano inteiro, foram notificados 1.083 mortes por conta do câncer de mama. Já em 2021, este número chegou a 1.071.