Evento debate prática clínica em câncer de mama metastático

Médicos do Norte/Nordeste focados no tratamento de tumores mamários discutiram a prática clínica em câncer de mama metastático durante evento realizado no último sábado, 27, em Salvador.

A atividade, realizada pelo Grupo de Oncologia Norte-Nordeste (GONNE) em parceria com a farmacêutica Gilead, aconteceu no Hotel Mercure e discutiu a prática diante dos avanços alcançados nos últimos anos para melhorar cuidados dos pacientes.

Foram apresentados casos clínicos para a discussão com o público composto por especialistas (oncologistas, mastologistas, radio-oncologista e patologista) focados em neoplasia mamária de Salvador, Recife e Fortaleza. Coordenado pela sócia do GONNE e oncologista, a Dra Débora Gaudêncio, o evento contou com palestrantes locais de renome e palestrantes de outros estados do Brasil

"O GONNE se preocupou em reunir oncologistas do Norte/Nordeste, especialistas em câncer de mama, para discutir os tumores metastáticos e apresentar as novidades que nós temos, como drogas que permitem uma longa sobrevida, interrompendo o estigma de que um paciente com câncer metastático teria uma sobrevida de apenas um ano", explicou a oncologista, Dra. Maíra Tavares.

Referência em promoção e acesso à atualização científica de qualidade no tratamento do câncer na região Norte e Nordeste, o GONNE vem se destacando cada vez mais nesse cenário. Além de promover o conhecimento e qualificação para os profissionais de saúde, tem estreitado os laços entre as indústrias farmacêuticas e seu público final.