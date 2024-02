Ex-fumantes têm danos prolongados no sistema imunológico, diz estudo | A TARDE

O tabagismo mata cerca de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Mesmo abandonando o vício, pessoas ex-fumantes ficam com um sistema imunológico danificado causado pelo tabaco, de acordo com uma pesquisa publicada pela revista Nature.

"Fumar modifica o sistema imunológico adaptativo de forma persistente", aponta o estudo. A pesquisa destaca que o sistema imunológico adaptativo, que é construído por infecções, permanece danificado durante anos naqueles que pararam de fumar.

As conclusões foram feitas a partir de uma amostra de mil pessoas, selecionadas há mais de 10 anos. O projeto, realizado pelo Instituto Pasteur de Paris e liderado pela bióloga Violaine Saint André, analisou a imunidade deles regularmente através de vários exames, especialmente o de sangue.

É um tipo de projeto realizado para avaliar como diferentes fatores influenciam a saúde e o metabolismo ao longo do tempo. Neste caso, de acordo com os pesquisadores, mais do que outros fatores, como o tempo de sono ou o grau de atividade física, o tabagismo ganha destaque por sua influência.

Para algumas pessoas, a imunidade adquirida é afetada durante anos, ou mesmo décadas, após deixarem de fumar, embora a amostra seja pequena e as reações muito variáveis para indicar uma duração média precisa.