Governo do Estado investe mais de R$ 5,5 milhões em cidade baiana

O Hospital Maternidade Luiz Argollo (HMLA) – Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus, na cidade do Recôncavo Baiano, terá mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). O valor do investimento é de R$ 4,7 milhões. Com os novos leitos, a unidade passará a contar com 20 leitos UTI adulto credenciados.

“A abertura de novos leitos é uma das prioridades do Governo do Estado e, na Sesab, estamos empenhados nessa missão. Desde janeiro, já abrimos quase 600 novos leitos em unidades estaduais e por meio de contratualizações. Santo Antônio de Jesus é uma das principais cidades da Bahia e, com esses novos leitos de UTI, estamos ampliando o atendimento para quadros mais graves da população”, afirma a secretária da Saúde, Roberta Santana.

O anúncio oficial da contratação dos novos leitos, já prontos para uso, aconteceu nesta quarta-feira, 6, pela secretária, que esteve em SAJ acompanhada do senador Otto Alencar. Além do novo contrato, a visita marcou a entrega do novo Centro de Materiais Esterilizados (CME) e de equipamentos custeados pelo Governo do Estado, no valor de mais de R$ 815 mil para o HMLA, que possui gestão dupla da Sesab e da Santa Casa de Misericórdia. Entre os equipamentos entregues no dia 14 de agosto, está um arco cirúrgico móvel no valor de R$ 269 mil.

“São equipamentos que vão incrementar o atendimento no Luiz Argolo, melhorando a qualidade no serviço prestado não só aos quase 100 mil habitantes de Santo Antônio de Jesus, como também do povo de toda a região que circunda o município”, analisa Roberta Santana.