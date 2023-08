Inteligência artificial lê mamografias 20% melhor que médicos

Uma inteligência artificial foi mais eficiente e mais rápida em detectar câncer de mama em exames do que uma dupla de médicos radiologistas, especialistas na leitura de mamografias. A informação foi divulgada através de um estudo publicado na revista especializada The Lancet Oncology, na terça-feira, 1º.

A pesquisa da Universidade de Lund, na Suécia, foi feita com exames de 80 mil mulheres entre 40 e 80 anos que tinham alto risco de câncer de mama por já terem manifestado a doença antes ou por histórico genético.

As mamografias foram divididas em dois grupos iguais: um foi analisado com a ajuda da inteligência artificial e revisado pelos médicos, e o outro foi examinado apenas por profissionais de radiologia.

As comparações de desempenho foram feitas no período de 12 de abril de 2021 e 28 de julho de 2022. A triagem realizada com o apoio da inteligência artificial detectou 244 cânceres de mama, enquanto os exames que passaram pelo processo padrão tiveram 203 identificações.

A inteligência artificial conseguiu detectar mais cânceres em estágio inicial: 60, comparado ao protocolo padrão, que encontrou 38 casos.

Segundo os autores do artigo, o maior benefício do programa computacional criado pelos pesquisadores, foi ter economizado 44% do tempo de trabalho dos médicos para detectar o câncer, o que pode acelerar o processo.