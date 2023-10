Maqueiros do Martagão e do HEC se fantasiam de super-heróis | A TARDE

O Homem Aranha chama o nome do paciente em voz alta. O Hulk leva uma criança na maca para realizar um exame. Já o Superman acompanha até a enfermaria. Essa tem sido a rotina do Martagão Gesteira e do Hospital Estadual da Criança (HEC), na semana do Mês das Crianças. Por causa da data, os maqueiros dos dois hospitais se fantasiaram de super-heróis.

Psicóloga do Martagão e integrante do Grupo de Humanização, Laís Damasceno ressalta que ações como essa podem auxiliar na adaptação do paciente ao hospital e também na recuperação. “Elas trazem a fantasia e a ludicidade para dentro do hospital, aspectos importantes durante todo o ano na pediatria, mas ainda mais relevantes no Mês das Crianças. Levar a fantasia e o universo tão próprios da infância para o hospital promove sensação de bem-estar e segurança, modifica o clima e o ambiente do hospital trazendo mais leveza e despertando sorrisos nos pacientes e familiares”.

As ações fazem parte da programação do Mês das Crianças das duas unidades hospitalares. “Essas ações do grupo de humanização tornam-se uma importante estratégia que favorecem ao enfrentamento do paciente e familiares ao processo de adoecimento e hospitalização. É uma oportunidade de trazer um outro olhar para o hospital, visto como um espaço desafiador pela rotina e procedimentos invasivos, por exemplo. O que buscamos é tornar a experiência do paciente mais acolhedora, lúdica e recreativa.”, destaca a presidente do grupo de humanização do HEC e coordenadora do serviço de psicologia, Ielma Soares.

Localizado em Feira de Santana, o HEC é uma unidade da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), gerida pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (mantenedora do Martagão Gesteira). Nas duas unidades, houve também cortejo, colaboradores fantasiados e distribuição de brinquedos doados.