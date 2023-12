Novo exame de sangue revela a idade real dos órgãos | A TARDE

Um novo exame de sangue é capaz de revelar a idade real dos órgãos. Para determinar a idade real dos órgãos, anteriormente era necessário extrair custosas amostras de tecido. Entretanto, pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram um exame de sangue muito simples e barato que pode determinar a idade real de onze órgãos importantes, como coração, rins, cérebro, pulmões e fígado, com base em determinados grupos de proteínas no sangue.

O novo exame funciona da seguinte forma: são analisadas proteínas específicas de órgãos no sangue das pessoas testadas. Após a coleta de sangue, um algoritmo se baseia nas proteínas encontradas para determinar a idade da pessoa testada e a idade dos onze órgãos mais importantes.

Ao analisar dados de 5.676 adultos de diferentes faixas etárias, pesquisadores descobriram que quase 20% da população apresenta envelhecimento mais acelerado de um órgão.

A idade dos órgãos importa?

Mas do que adianta eu saber que meu rim ou meu cérebro já está bem velho? Muito! Dessa forma, as opções de tratamento preventivo podem ser desenvolvidas muito antes do órgão envelhecido se tornar um problema.

Um cérebro envelhecido, por exemplo, tem mais risco de desenvolver demência. Um rim mais velho aumenta o risco de diabetes e pressão alta. E um coração muito envelhecido pode falhar muito mais rápido.