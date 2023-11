Pacientes fazem cirurgia de catarata pela Hapvida e ficam cegos | A TARDE

Cinco pacientes, todos beneficiários do plano de saúde Hapvida, ficaram cegos após passarem por cirurgias de tratamento contra catarata. Uma das vítimas, uma idosa identificada como Helena, revelou que precisou desembolsar o valor de R$1.600 por mês, para custear o plano de saúde. O plano também atende aos servidores da Prefeitura de Salvador.

Os pacientes foram recomendados a realizar o procedimento após avaliação médica. Ainda não se sabe o que causou a cegueira nos pacientes, mas a suspeita é de que um colírio usado antes do procedimento tenha sido a principal causa das fatalidades.

A idosa relatou que no dia da sua cirurgia, em setembro de 2022, um primeiro paciente, que foi submetido ao procedimento antes dela, sentiu fortes dores e até desmaiou após a aplicação do colírio. Mesmo com as reações, o médico deu seguimento ao procedimento. O paciente saiu da cirurgia já sem enxergar, e pouco tempo depois, acabou perdendo o olho operado.

A Hapvida orientou os pacientes que realizassem um transplante custeado por eles, na condição que aceitassem assinar um documento que isentava o plano de saúde de qualquer problema que ocorresse após o transplante.

Dos cinco pacientes que ficaram cegos e fizeram transplante, três não conseguiram voltar a enxergar e dois vêem apenas vultos. Um deles perdeu o olho.

Os casos estão sendo investigados pela Justiça, e até o momento, o plano de saúde não se pronunciou sobre as acusações.

Revolta

O vereador Joceval Rodrigues (Cidadania) mostrou indignação com o caso que envolve a Hapvida, em vídeo divulgado nesta terça-feira, 7. No material, ele chega a chamar a empresa de "Hapmorte", lembrando queixas que são recebidas dos servidores públicos que têm plano de saúde pela rede de saúde.

"Faço um apelo à gestão municipal, que ela tome uma providência urgente, pois um serviço caro, que é cobrado diretamente no contracheque do servidor, não pode ter a qualidade que esta empresa vem servindo ao povo soteropolitano. Deixo aqui o meu protesto, deixo aqui o meu repúdio. E eu peço que o Executivo Municipal possa tomar uma providência, pois o servidor público vai às ruas, o servidor público vai tomar as suas medidas", disse o vereador.

Reprodução / Redes Sociais