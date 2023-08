Pesquisa rebate teoria sobre tristeza causar câncer; veja

Uma pesquisa da University Medical Center Groningen, na Holanda, mostrou que não há ligação entre o desenvolvimento de tumores de câncer com a tristeza. Os pesquisadores partiram de dados de cerca de 320 mil adultos da Holanda, Reino Unido, Noruega e Canadá para afastar a hipótese que sempre ecoou no senso comum.

O artigo foi publicado na revista Cancer, da Sociedade Americana de Câncer, na última segunda-feira, 7.

Avaliando as informações dos pacientes reunidas no inquérito internacional Psychosocial Factors and Cancer Incidence (PSY-CA), os pesquisadores não acharam associações importantes, que demonstrassem ansiedade e depressão como fatores que aumentam o risco para a ocorrência da maioria dos tumores, incluindo os de mama, próstata e colorretal.

O diagnóstico de depressão e/ou ansiedade resultou em taxas maiores de risco apenas entre os pacientes diagnosticados com cânceres de pulmão e garganta. No entanto, essa associação foi atenuada quando os pesquisadores consideraram outros fatores de risco para o câncer, como tabagismo, uso de álcool e índice de massa corporal.

“A depressão e a ansiedade não estão relacionadas ao aumento do risco para a maioria dos desfechos de câncer, exceto para os cânceres de pulmão e relacionados ao tabagismo. Este estudo mostra que as principais co-variáveis provavelmente explicam a relação entre depressão, ansiedade e câncer de pulmão e relacionado ao tabagismo”, escreveram os autores no artigo.

“Nossos resultados podem ser um alívio para muitos pacientes com câncer que acreditam que seu diagnóstico é atribuído à ansiedade ou depressão anteriores”, afirma a pesquisadora Lonneke A. van Tuijl, da University Medical Center Groninge.