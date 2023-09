Prefeitura oferece serviços de saúde no Bairro da Paz neste sábado

A Prefeitura de Salvador estará presente na entrega dos Títulos de Propriedade do Programa Casa Legal, neste sábado, 16, no Bairro da Paz, em Salvador. Entre os serviços oferecidos, a população terá acesso à vacinação contra Covid-19 (para adultos) e influenza para pessoas a partir de seis meses.

Na ação, também será realizado o acompanhamento para os beneficiários do Bolsa Família. Os serviços serão oferecidos das 9h às 13h, no Campo do Areal, localizado na Rua da Gratidão.

Para o acompanhamento de saúde é preciso apresentar documento com foto, cartão do Bolsa Família, caderneta da gestante – no caso das grávidas - e cartão de vacinação das crianças.