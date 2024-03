Saúde fará simulado para Plano de Contingência das Arboviroses | A TARDE

Um simulado para validação do novo Plano de Contingência das Arboviroses, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai reunir autoridades nacionais, internacionais e diversas instituições nesta quinta, 7, e sexta-feira, 8, a partir das 8h, na Escola de Saúde Pública de Salvador (ESPS), no Comércio. A iniciativa inédita integra a Mobilização Salvador Contra a Dengue, lançada no último dia 28.

A atividade é voltada para o fortalecimento das equipes dirigentes e técnicas da SMS diretamente envolvidas com a operacionalização do Plano de Contingência das Arboviroses. O objetivo é simular uma epidemia para identificar lacunas nos sistemas de preparação e construção de respostas utilizando o Plano de Contingência das Arboviroses 2024-2025 como instrumento balizador.

“Essa é mais uma oportunidade de qualificação das nossas ferramentas de enfrentamento ao cenário epidemiológico com respostas rápidas às ações, potencializando nossa Mobilização Salvador Contra a Dengue. Esse encontro é resultado da importante parceria que firmamos com a Opas em fevereiro, permitindo o acesso da SMS às mais modernas tecnologias do mundo e implantação de serviços para atuação frente às emergências de saúde pública na capital baiana. O Termo de Ajuste assinado à época se inicia justamente com esses simulados de mesa para prevenção e controle de surtos por doenças urbanas como a dengue, zika e chikungunya e também o vírus do Covid-19, que ainda circula entre a população”, pontuou Ana Paula Matos.

Além da vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, participam do simulado demais técnicos da pasta e representantes da Secretaria de Vigilância à Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde (MS); da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab); do Conselho de Secretários Municipais da Saúde do Estado da Bahia (Comsems/BA), e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas).

Na programação, além das apresentações simuladas em cenários diversos, haverá exposição da ferramenta de Avaliação Estratégica de Riscos sobre operacionalização de Centros de Operações de Emergência em Saúde (COE), avaliando a composição, estrutura, atuação, quando acionar, fluxos e processos; possibilidades metodológicas, dentre outras pautas estratégicas de operacionalização do Plano.