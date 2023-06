Taxa de mortalidade materna reduz mais de 70% no Hospital da Criança

O Hospital Estadual da Criança reduziu em 72% a taxa de mortalidade materna na unidade. O HEC, uma unidade da Secretaria Estadual de Saúde da Bahia (Sesab), gerida pela Liga Álvaro Bahia, foi uma das instituições escolhidas pela secretaria para aderir ao projeto.

O principal objetivo do projeto era reduzir, em pelo menos 30%, a taxa de mortalidade materna por causas diretas, que resultam em complicações obstétricas na gravidez, parto ou puerpério.

O projeto “Todas as mães importam”, é realizado pelo Einstein em conjunto com o programa global MSD para mães. O programa é promovido pela farmacêutica MSD, que é conhecida como Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, nos Estados Unidos e Canadá, e pretende contribuir para a criação de “um mundo em que nenhuma mãe morra ao dar à luz”.

De acordo com especialistas da unidade, entre as principais causas de mortalidade direta estão: hemorragia pós-parto grave, pré-eclâmpsia grave, eclâmpsia, sepse/infecção sistêmica grave, complicações graves do abortamento e critérios near miss (disfunções graves em geral).

O projeto foi iniciado em agosto de 2021 e será encerrado em 2023. O dado divulgado até hoje ainda é preliminar e será atualizado ao final da iniciativa.