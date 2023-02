Terapeutas e escritores debatem a depressão em série de entrevistas

Os Terapeutas e Escritores, Íris Sinoti e Cláudio Sinoti, disponibilizaram nas suas redes sociais uma série de entrevistas com o tema Depressão.

No início especialistas brasileiros e do exterior vão apresentar perspectivas variadas sobre a depressão. Os especialistas vão aprofundar análises sobre as causas e consequências, assim como sobre os tratamentos disponíveis para seu enfrentamento e cura.

O primeiro episódio foi com o Psicólogo, Escritor e Reitor da Unipaz, Roberto Crema e já está disponível nas redes sociais.

Para assistir basta se inscrever gratuitamente nos canais abaixo:

Instagram: @depressaoquetalconversarmos

Maiores informações: @claudiosinoti @irissinoti

Depressão: que tal conversarmos?