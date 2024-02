Tocar instrumentos ou cantar pode ajudar a saúde do cérebro | A TARDE

Tocar instrumentos e cantar em coro pode ajudar a promover a saúde do cérebro, segundo um estudo publicado no International Journal of Geriatric Psychiatry. Os resultados apontam que os participantes da pesquisa que tocavam instrumentos ou cantavam em corais, atingiram resultados melhores em testes de memória, raciocínio e funções executivas.

Os pesquisadores realizaram testes cognitivos em cerca de mil adultos, com idade média de 68 anos. São pessoas que nunca tiveram experiências musicais, pessoas que cantam, pessoas que tocam e pessoas que exploraram o universo musical em algum momento da vida.

“Acreditamos que tocar instrumentos ou participar de atividades de canto desafia o cérebro e constrói conexões no cérebro que o ajudam a funcionar melhor e a protegê-lo de danos futuros”, disse uma das autoras do estudo, Anne Corbett, professora de pesquisa sobre demência.

Corbett explicou que cantar e tocar traz benefícios semelhantes ao aprendizado de idiomas e de outras atividades que desafiam o cérebro. Por isso, pessoas que dedicam tempo à música tiveram resultados melhores, mas as que tocaram por alguns anos também tiveram boas respostas.

De acordo com o estudo, pessoas que tocam piano obtiveram mais benefícios do que os que se dedicam a outros instrumentos. Os participantes que cantam demonstraram aspectos semelhantes aos do que tocam, mas os pesquisadores acreditam que esses benefícios podem ser mais pela socialização de fazer parte de um coro do que pelo próprio canto.

Como 89% dos participantes da pesquisa tinham experiências musicais, o estudo pode ter respostas limitadas por não haver participantes não musicais suficientes. Além disso, a pesquisa também não analisou pessoas que começaram a tocar ou cantar com a idade mais avançada.