Uso da ozonioterapia como tratamento divide opiniões entre entidades

A sanção presidencial da Lei 14.648/23, autorizando a prática da ozonioterapia como procedimento de caráter complementar, trouxe à tona o debate sobre o método que consiste na aplicação, por diferentes vias, do gás ozônio no organismo humano. A decisão contraria a carta aberta publicada pela Academia Nacional de Medicina pedindo que o presidente Luís Inácio Lula da Silva vetasse a lei aprovada pelo Congresso no mês passado.