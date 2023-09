Vacinação acontece em pontos estratégicos neste sábado em Salvador

A vacinação de rotina contra a Covid-19 e gripe acontecerá em pontos estratégicos neste sábado, 16, em Salvador. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), haverá oferta de doses dos imunobiológicos para todos os públicos no Programa Saúde nos Bairros, que será lançado oficialmente no Vale da Muriçoca, no Pátio na Praça Milton José, a partir das 7h30.

Já no Bairro da Paz, na localidade do Campo do Areal - Rua da Gratidão, das 9h às 13h, acontece a aplicação dos imunizantes apenas para o público adulto durante entrega de título do Casa Legal promovido pela prefeitura.

Também será realizada a ação estratégica “Sábado do Homem”, por meio da qual alguns postos irão oferecer serviços em saúde para o público masculino, incluindo vacinação, das 09 às 16h, nos seguintes postos: USF Imbui, USF Zulmira Barros, USF Parque De Pituaçu, USF Prof Dr. Carlos Santana, USF Fernando Filgueiras, UBS Ministro Alkimin, UBS Sete De Abril, USF São Marcos, USF São Marcos II, UBS 18 Péricles Laranjeiras, USF Jaqueira Do Carneiro, USF Boa Vista Do Lobato.

Nas demais salas de vacina da rede básica de saúde, o serviço de vacinação estará suspenso neste final de semana, com atendimentos retomados na próxima segunda-feira, 18. O esquema com locais de vacinação, público alvo e horários será divulgado no domingo, 17.